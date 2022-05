Elezioni a Piacenza: “Azione”, presentata la lista a sostegno di Katia Tarasconi

Alla presenza del senatore Matteo Richetti, presidente nazionale di Azione, di Giulia Pigoni, consigliere regionale e segretaria di Azione Emilia-Romagna, e della candidata sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, è stata presentata questa mattina la lista di Azione per il consiglio comunale cittadino.

Il comunicato

“Ci lega a Katia una lunga amicizia e una profonda stima – ha detto Richetti – e la coalizione che abbiamo costruito insieme ha un profilo fortemente riformista. Non avere come compagni di viaggio i populisti aiuta la progettualità su molti temi chiave e faciliterà il futuro governo della città”. Di fronte alla attuale scarsa identità culturale ed economica, secondo Richetti, Piacenza potrà avere una nuova centralità puntando sull’innovazione e trattenendo cervelli ed energie. Una sfida difficile ma stimolante, che la coalizione guidata da Katia Tarasconi ha tutte le qualità per vincere.

La candidata sindaca Katia Tarasconi ha ringraziato tutti i candidati: “Ci tenevo molto a questa lista, perché ci sono tanti temi nei quali siamo totalmente in sintonia. Conosco bene il lavoro di Carlo Calenda, Matteo e Giulia. Per governare occorre passione ma soprattutto competenza. Mi auguro che la lista faccia un buon risultato, perché da sola non è possibile fare niente. C’è una squadra enorme di persone che si stanno dando tanto da fare investendo tempo ed energie in questa campagna. Saranno decisivi gli ultimi giorni, non fermiamoci e convinciamo gli indecisi”.

La segretaria regionale Pigoni ha commentato: “Ho visto Katia lottare ogni settimana dai banchi del consiglio regionale per sua città: abbiamo lavorato molto bene insieme. Ringrazio tutti i candidati di Azione che la sosterranno e anche Calenda e Richetti che, con la loro presenza diretta in questa campagna elettorale, dimostrano la voglia di radicare il partito nel nostro territorio regionale. Sono convinta che la nostra lista potrà fare un buon risultato e che Katia sarà un ottimo sindaco per Piacenza”.