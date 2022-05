I “Pensionati piacentini” al fianco di Tarasconi: “Vicina alle nostre esigenze”

“Abbiamo deciso di appoggiare Katia perché il programma che ha presentato è allineato alle nostre idee e alle necessità non solo dei pensionati, ma anche dei disabili”. La motivazione alla base della discesa in campo dei “Pensionati piacentini” all’interno della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Katia Tarasconi per le prossime elezioni amministrative.

Stamattina è stata presentata la lista al point elettorale di San Lazzaro. Sono 23 i candidati alla carica di consiglieri comunali, tra cui Matteo Andrea De Luca, classe 200. Il capolista è Pietro Tansini – durante l’evento – ha voluto spiegare la decisione di appoggiare Tarasconi: “Chi ha amministrato in questi cinque anni non ha rispecchiato le nostre esigenze e le nostre richieste sono andate perse”.

“Mi riferisco ai disabili fatti spostare dalle case popolari nonostante ci fossero 170 alloggi nuovi da assegnare – le sue parole – alle problematiche legate all’eliminazione delle barriere architettoniche segnalate e mai eseguite e ai danni al cimitero cittadino mai risolti”. “Per questo – ha concluso Tansini – è necessario proporre un cambiamento”.