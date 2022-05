Meloni e La Russa a Piacenza per sostenere la candidatura di Patrizia Barbieri

“Tra pochi giorni, il 12 giugno, i piacentini saranno chiamati alle urne e abbiamo ritenuto indispensabile promuovere ed organizzare due incontri che attestino l’interesse che anche a livello nazionale si pone per le elezioni comunali di Piacenza” riferisce in una nota il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, annunciando i due appuntamenti con Ignazio La Russa e Giorgia Meloni.

Sabato 28 maggio alle ore 16.00, ai Giardini Margherita, interverrà il Vice Presidente del Senato La Russa. Il leader del partito Giorgia Meloni arriverà in città martedì 31 maggio e dalle 16.45 si troverà in piazza Cavalli. “Giorgia Meloni rappresenta in questo momento, e non abbiamo timore a dirlo, la leader di partito con il più alto gradimento nel Paese. E questo perché la politica di Fratelli d’Italia è sempre stata chiara, coerente ed improntata al rispetto della parola data agli elettori” evidenzia il coordinamento provinciale.