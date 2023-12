Incassato il via libera in Conferenza dei servizi alla variante tra Rivergaro e Cernusca, hanno deciso di non accettarlo. L’associazione Residenti Utenti della Statale 45 la chiama “l’ultima possibilità” ed è stata la giunta di via San Rocco a Rivergaro guidata dal sindaco Andrea Albasi a darle forma in quattro pagine di estrema opposizione studiate parola dopo parola con l’avvocato Umberto Fantigrossi.L’indirizzo del destinatario, sul ricorso alla presidenza del Consiglio già spedito nelle ultime ore, è quello della premier Giorgia Meloni e del commissario per la Statale 45 Aldo Castellari.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ

Il ricorso del Comune di Rivergaro si può leggere qui:

Prot_Par 0017885 del 16-12-2023 – Allegato ss45 Opposizione Comune di Rivergaro