Piacenza Oltre parla di innovazione con Fanni e Pizzarotti in Sant’Ilario

Secondo evento per l’Associazione Piacenza Oltre in questa campagna elettorale, che sta motivando tutti i candidati consiglieri. Presso l’Auditorium Sant’Ilario parleremo di “Città, imprese e innovazione” grazie ad Alessandro Fanni, CEO e R&D Director di Cshark, startup innovativa nel settore IT, col sindaco di Parma Federico Pizzarotti e con la candidata sindaca di Piacenza Katia Tarasconi. Modera l’incontro Paolo Rizzi, coordinatore del Laboratorio di Economia Locale dell’Università Cattolica di Piacenza.

Alessandro Fanni è balzato agli onori delle cronache nel gennaio scorso, quando lanciò in orbita grazie al razzo vettore Falcon-9 di Space-X di Elon Musk Pilot 1, il primo nano satellite di una futura “costellazione” di apparecchi orbitanti attorno alla Terra collocati nella termosfera e in grado dialogare tra loro col fine di raccogliere dati per realizzare future applicazioni innovative. Il 28enne piacentino ha avuto il sostegno di Microchip, Asimof, Ono e Black-Iot.

Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, porterà la sua esperienza di amministratore (è ai saluti dopo due mandati da sindaco) e di come ha saputo innovare il territorio in 10 anni, da quando si candidò la prima volta nel 2012 per il MoVimento 5 Stelle.

La serata dunque sarà ricca di spunti per la Piacenza che vorremmo vedere nel prossimo futuro, già da luglio 2022, con una sindaca nuova.