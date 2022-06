Domani l’incontro dei Giovani Democratici a sostegno di Katia Tarasconi

Per chiudere l’esperienza a sostegno di Katia Tarasconi sindaco, i Giovani Democratici piacentini organizzano domani, alle 18.00 a Palazzo Ghizzoni Nasalli in via Roma, un incontro aperto alla cittadinanza. “Vi aspettiamo – si legge in una nota – per raccontarci come vorreste rinnovare Piacenza, e per mostrarvi come abbiamo e come vorremmo portare con l’eventuale impegno in Consiglio Comunale l’onda arancione nella nostra città”.

Durante l’evento interverranno Gaia Romani, assessore ai servizi civici e generali del comune di Milano, Caterina Cerroni, segretaria nazionale Giovani Democratici,

Costanza De Poli e Francesco Lo Parco, giovani democratici candidati al consiglio comunale di Piacenza nella lista del PD. Oltre a loro anche Andrea Capellini, segretario provinciale Giovani Democratici Piacenza.