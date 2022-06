Il sindaco di Milano Sala a Piacenza per Tarasconi: “Servono più collegamenti”

“Milano e Piacenza potranno fare tanto insieme per i rispettivi cittadini e per i turisti di tutto il mondo”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala è intervenuto ieri a Piacenza in sostegno alla candidata a sindaco del centrosinistra Katia Tarasconi. L’iniziativa si è svolta nell’ex chiesa di Sant’Agostino. “C’è stata la stagione dell’alta velocità – aggiunge Sala – ma adesso serve anche altro, servono collegamenti periferici più organizzati in modo che i territori, tutti i territori, molti dei quali con eccellenze pressoché sconosciute, possano rientrare in una rete di mobilità capillare che offra opportunità ai lavoratori e ai turisti”.

“Avere un sostegno così forte dal primo cittadino di una metropoli come Milano, capitale economica italiana e modello nazionale ed europeo sotto tanti punti di vista, mobilità in primis, è come ricevere un’iniezione di adrenalina”, afferma Tarasconi.

Rieletto l’anno scorso per il suo secondo mandato (primo candidato del centrosinistra ad aver vinto al primo turno nella storia milanese con quasi il 60% delle preferenze), Sala ha offerto la sua visione amministrativa improntata “al sistema valoriale del centrosinistra, con un welfare poderoso che risponda ai bisogni urgenti e in continuo cambiamento delle fasce più deboli della comunità”, ma al contempo ispirata alla sua esperienza da manager con competenze di marketing. Ed è da qui che è partito parlando di turismo: “Si tende a considerare il turismo come il petrolio del nostro Paese, ma in realtà si fa poco, come se bastassero le bellezze che abbiamo. Sono tante, probabilmente più che in qualsiasi altro Paese del mondo, ma da sole non bastano. Dobbiamo immaginare e costruire offerte e proposte che attirino turisti, e non limitarci ad aspettare che questi arrivino”.