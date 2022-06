Lega: per Polledri e Casarola “servono più case popolari, ma per i piacentini”

“Più case popolari ai piacentini” lo slogan sventolato da Massimo Polledri e Valentina Casarola, candidati alle cariche di consiglieri comunali per la Lega.

“Riprendere in mano la pratica case popolari” affermano Polledri e Casarola. “Un piano di investimenti nell’edilizia popolare deve essere considerato e approvato al più presto. Servono nuove abitazioni, ma regole più ferree e più eque”.

I due leghisti, inoltre, affermano che “non è possibile che per gli italiani vengano controllati i conti fino a due anni indietro per il calcolo Isee e per gli stranieri non si sappia il valore del patrimonio posseduto all’estero. Chiediamo le case popolari prima di tutto ai piacentini.”