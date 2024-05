Elezioni comunali ad Alseno, sfida a due per la poltrona di sindaco

1 « In attesa della tangenziale che allontani i mezzi pesanti dall’abitato, negli ultimi anni si è provveduto ad installare un apparecchio fisso per la misurazione della velocità lungo la strada statale 9 e a realizzare percorsi ciclopedonali protetti al fine di mettere in sicurezza gli utenti deboli della strada e far rallentare i veicoli. Sulla base delle segnalazioni ricevute, vi è l’intenzione di realizzare attraversamenti pedonali rialzati, nel capoluogo e nelle frazioni, con priorità ai tratti urbani delle strade provinciali (Provinciale 54 di Chiaravalle e Provinciale 31 Salsediana). Con riferimento a tali ultimi interventi, sono già stati effettuati numerosi sopralluoghi con la Provincia, ente proprietario, per verificare la concreta fattibilità delle opere»

2 « Alseno e le suo frazioni, guardando alla realtà in generale, sono ancora delle isole felici. Eventi, anche gravi ma saltuari, non possono certo deporre in senso contrario. Abbiamo ancora tanto da migliorare (mi riferisco, ad esempio, all’ammodernamento dell’impianto di videosorveglianza) ma, nell’ambito delle competenze comunali, tanto è stato fatto. Siamo convinti che per aiutare le famiglie servano i servizi. Nel programma elettorale abbiamo pertanto previsto l’incremento dei posti all’asilo nido (da ventuno a ventotto) ed il progetto “Giovani al Centro” per la fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Per gli anziani soli è allo studio il progetto di telecompagnia o telecontrollo. Il centro prelievi comunale, su cui stiamo lavorando da mesi, sarà, invece, un servizio per tutti»

3 «Nel quinquennio è stata realizzata una tensostruttura, contenente un campo da calcetto in erba sintetica, ed un campo da calcio a 7 in erba. Le società del calcio sono comunque in sofferenza. Il programma elettorale prevede lavori sugli impianti esistenti, ma anche la realizzazione di nuovi spazi attrezzati per giocare a padel, tennis, calcio e quant’altro. La volontà è chiara: potenziare e ampliare l’offerta sportiva per gli alsenesi investendo in un’area che ha un potenziale enorme, ossia il parco Rossana Wade che vorremmo diventasse un campo scolasticosportivo »