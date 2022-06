Polledri chiude la campagna elettorale al Peep. “Io mi sento uomo del popolo”

“In tutta la campagna elettorale ho dimostrato di volermi proporre come un cambio di passo rispetto al passato. Ho chiuso la campagna elettorale con gente autentica e trascurata dalle istituzioni”. Sono le parole di Massimo Polledri, candidato alla carica di consigliere in forza alla Legga per le elezioni amministrative di domenica.

Polledri ha incontrato i residenti del Peep e parlato con loro di “sicurezza perché ci sono spacciatori ed arroganti impuniti, di manutenzione delle case popolari che la gente aspetta da tempo”.

“Il Peep è un quartiere popolare – spiega Polledri -. Io mi sento del popolo e voglio servirlo anche in Comune. So di essere scomodo, ma sono uomo di parola. Quello che dico faccio e quello che prometto mantengo. Mettiamoci la testa.”