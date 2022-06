Unicoop, rinnovato consiglio di amministrazione. Suzzani resta presidente

Assemblea di bilancio per gli oltre 300 soci di Unicoop, la cooperativa sociale piacentina specializzata nella progettazione e gestione di servizi sociali ed educativi, venerdì 10 giugno 2022 presso l’ex Chiesa del Carmine, di nuovo in presenza dopo due anni di limitazioni.

Durante l’appuntamento sono stati presentati dal direttore generale Stefano Borotti il bilancio consuntivo 2021 e dal direttore amministrativo Cosetta Maldina il bilancio di previsione per il 2022.

Rinnovato il consiglio di amministrazione con la conferma di Valentina Suzzani Presidente per i prossimi tre anni.

“Pur ancora chiamata ad affrontare i rischi della pandemia da Covid – si legge nella nota – la cooperativa piacentina nel 2021 ha consolidato i propri risultati sfiorando il numero di 400 addetti per gli oltre 1200 ospiti anziani, persone con disabilità, bambini e famiglie dei propri servizi, superando i 10.5 milioni di ricavi. I dati confermano un importante recupero rispetto al 2020, anno anomalo causa Covid, e addirittura una significativa crescita (+10%) rispetto al 2019

“Nel 2021 abbiamo continuato ad impegnarci sull’emergenza sanitaria, in particolare in una convinta campagna di vaccinazione che ci ha portato ad avere il cento per cento degli operatori in servizio coperti –dichiara la Presidente Valentina Suzzani –e insieme abbiamo alzato lo sguardo tornando a progettare il nostro futuro. Oggi siamo impegnati nell’elevare la qualità dei servizi per il benessere dei nostri ospiti, in un importante progetto di innovazione digitale delle nostre attività e in un lavoro di crescita e valorizzazione delle risorse umane. Ad inizio 2021 abbiamo sottoscritto un nuovo Contratto Aziendale con 14 condizioni di miglior favore.”

E proprio di futuro si è discusso nella parte pubblica dell’assemblea, alla presenza delle autorità e degli interlocutori più importanti di Unicoop, nella quale 7 persone per 7 minuti hanno approfondito il tema al centro dell’appuntamento. La psicologa Maria Cristina Meloni, il commercialista Marco Perini, l’insegnante circense Talita Ferri, il musicista Franceso Brianzi, la suora di clausura (in video) Antonella Bernini, il professor Stefano Quagliaroli ed infine la presidente Valentina Suzzani hanno arricchito un interessante momento di riflessione.

Hanno infine portato il loro saluto Daniel Negri Presidente di Confcooperative, Federica Sgorbati assessore comunale e Roberto Reggi Presidente Fondazione di Piacenza e Vigevano.

“Nel nostro futuro –ha dichiarato di fronte ai soci la presidente Suzzani- resta il sogno di realizzare un nuovo centro residenziale per persone con disabilità e per le loro famiglie. Insistiamo per arrivarci”

Il nuovo cda vede riconfermate Valentina Suzzani, Maruia Luisa Contardi, Francesca Cavozzi e Susanna Agosti con i nuovi ingressi di Lucrezia Gaia Bulla e Sabrina Gazzola”.