“Anziani e bambini insieme” compie 15 anni: al via ricerca scientifica sul progetto

Scoprire l’impatto e i benefici a lungo termine del progetto piacentino “Anziani e bambini insieme”. È questo l’obiettivo della valutazione scientifica avviata dalla Fondazione Agnelli Torino riguardo il centro intergenerazionale di Unicoop, gestito nella struttura sul Facsal che riunisce sotto lo stesso tetto il centro diurno per la terza età, la casa di riposo e l’asilo nido. Un servizio innovativo – tra i pochi al mondo – che compie 15 anni, e che perciò nel corso del 2024 sarà celebrato attraverso numerose iniziative, tra cui appunto il percorso di ricerca condotto dalla Fondazione Agnelli Torino su “Anziani e bambini insieme”.

Il programma degli eventi è stato presentato stamattina, 20 febbraio, nel salone della struttura sul Facsal, all’incrocio con via Giordani, insieme alle istituzioni e ai rappresentanti di tutti gli enti promotori. In videocollegamento, Andrea Gavosto – direttore della Fondazione Agnelli Torino – ha illustrato la collaborazione con Unicoop e l’università Roma Tre per la valutazione scientifica del progetto, che sarà conclusa in autunno e poi presentata alla cittadinanza in un convengo pubblico previsto a novembre. Durante l’anno, inoltre, gli operatori del centro “Abi” verranno coinvolti in una formazione comune per riprogettate gli spazi intergenerazionali con l’architetto Mao Fusina. Si punterà poi su un’apericena sotto le stelle, la realizzazione di una fiaba con l’autrice Antonella Bottazzi e non solo.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: