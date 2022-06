“Mogol racconta Mogol”: martedì 5 luglio musica e cultura a palazzo Farnese

S’intitola “Mogol racconta Mogol“ ed è uno dei più suggestivi spettacoli che

caratterizzeranno il prossimo appuntamento con Estate Farnese, martedì 5 luglio alle

21. L’evento prende spunto da una delle biografie scritte da Giulio Rapetti, in arte

Mogol, in cui racconta le storie e le emozioni vissute dal paroliere durante gli oltre

quarant’anni di carriera. Questo grande maestro che ha fatto la storia della musica

leggera e del pop italiano in particolare, interpreterà i brani simbolo di una vita

dedicata alla musica:.

“L’incontro con il grande paroliere è un progetto cui avevo pensato da tempo – spiega Andrea Bricchi, che ha promosso l’iniziativa – e ora sono particolarmente onorato di avere questa icona della musica italiana sul palco di palazzo Farnese. E’ un regalo che, in collaborazione con il Comune di Piacenza, ho voluto fare ai tanti che hanno avuto come colonna sonora della loro vita i brani di Lucio Battisti scritti da Mogol, per far rivivere a più di una generazione gli anni più belli della storia della musica italiana”. Lo spettacolo “Mogol racconta Mogol” sarà un viaggio nel mondo musicale; un’esperienza che vuole far conoscere, da un’inedita prospettiva, l’opera

dello scrittore e produttore discografico italiano.

Mogol, durante la sua straordinaria carriera è stato anche autore dei più grandi

interpreti della musica italiana. Martedì 5 luglio, la forza e l’ironia che lo hanno sempre caratterizzato, unite all’interpretazione del Maestro Giuseppe Barbera alla voce e piano e dal maestro Massimo Satta alla chitarra, condurranno il pubblico alla scoperta dell’essenza delle parole e del significato dei testi musicali nati dalla penna del paroliere milanese. Dal Comune di Piacenza fanno sapere che è possibile prenotare il proprio biglietto online su TicketOne, oppure presso la biglietteria di Palazzo Farnese, (aperta dal martedì al sabato, dalle 10.00 alle 13.00) oppure la sera stessa dello spettacolo a partire da due ore prima dell’evento.