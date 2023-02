Voto unanime sulla cultura: “Spazi più fruibili”. Barbieri: “Ma errore su Estate Farnese”

Cultura protagonista del consiglio comunale. Così l’ex sindaco Patrizia Barbieri, capogruppo della lista civica di centrodestra, ha contestato la giunta Tarasconi: “Il turismo va coniugato all’afflusso dei lavoratori in trasferta a Piacenza, un obiettivo che non viene raggiunto con l’incremento dell’imposta di soggiorno e con l’annuncio di ridimensionamento della prossima Estate Farnese, ciclo di eventi che ha totalizzato 22mila presenze nel 2021″, come riportato da Libertà e Telelibertà nei giorni scorsi. Pronta la replica dell’assessore alla cultura Christian Fiazza: “Nel 2022 diversi appuntamenti della rassegna estiva al Farnese sono stati annullati. I dati parlano chiaro, ad agosto questa iniziativa non raccoglie un gran numero di pubblico”.

Inoltre Fiazza ha illustrato una delibera destinata ad agevolare l’accesso agli spazi comunali per l’arte, e non solo. L’aula ha dato il via libera all’unanimità. “Vogliamo potenziare cinema e fotografia, arte figurativa e scrittura, teatro, musica e danza. C’è anzitutto la necessità di riconoscere l’importanza dei musei civici di palazzo Farnese – ha spiegato Fiazza – con la consapevolezza di renderli più visibili alla collettività”. Ecco dunque l’introduzione di alcune tipologie di ingresso: biglietto gratuito anche per gli accompagnatori dei soggetti disabili, nonché biglietto simbolico “al costo di un euro in caso di particolari iniziative concomitanti” e agevolato al prezzo di tre euro. La delibera, inoltre, prevede “un abbonamento annuale dall’importo di 50 euro per tutta la rete museale della città e una card turistica della durata di tre giorni per 35 euro, ridotta a 20 euro per gli under 26 e gli over 65 – ha aggiunto l’assessore – con l’obiettivo di fidelizzare l’utenza”. Un provvedimento, quello di Fiazza, che si muove anche nella direzione – a detta sua – di snellire la “macchina” culturale del Farnese, diminuendo l’accentramento di potere al dirigente del servizio comunale.

Non solo. “Si procede alla riduzione del costo di affitto del loggiato, del cortile e dello spazio mostre di palazzo Farnese – ha chiarito l’assessore -. Oggi per i cittadini è difficile relazionarsi con la pubblica amministrazione, anche e soprattutto nell’ambito della cultura. La giunta vuole trasmettere la propria disponibilità agli artisti, in base a criteri specifici”.

DIBATTITO – Secondo Stefano Cugini (ApP) questa misura “punta a generare un sistema virtuoso per il tessuto culturale e turistico, così come l’aumento della tassa di soggiorno che è finalizzato ad ampliare i servizi”. Per Tiziana Albasi (Pd) “i nuovi criteri sono una risposta all’esigenza di collaborazione degli enti culturali in città, anche per favorire la più ampia partecipazione dell’utenza”.

“GRAZIE NANDA” – La seduta del consiglio comunale si è aperta con un minuto di silenzio in memoria di Nanda Montanari, parlamentare, assessore provinciale, consigliere comunale, presidente dell’ospedale e dell’associazione “Ambiente e lavoro”, scomparsa nei giorni scorsi. “Grazie a Montanari per aver saputo guardare avanti, aprendo le strade del futuro della società”, ha ricordato la presidente dell’aula Paola Gazzolo.