“Le notti di Santa Chiara”: martedì 5 luglio incontro con la scrittrice Tagliaferri

Le notti di Santa Chiara si apprestano a dare il via al programma di luglio, messo a punto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per celebrare i suoi 30 anni nell’ex convento sullo Stradone Farnese con la preziosa collaborazione delle realtà culturali piacentine. Tre gli appuntamenti di questa settimana dedicati alla letteratura e alla musica, ai quali si affiancheranno le due iniziative artistiche in corso.

Domani sera, 5 luglio, alle 21, è previsto l’incontro letterario con la scrittrice Chiara Tagliaferri intervistata da Barbara Belzini. A seguire concerto di Laura Fedele. L’evento è organizzato in collaborazione con Fedro. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Autrice con Michela Murgia del libro “Morgana. Storie di ragazze che tua madre non approverebbe” (Mondadori, 2019), ispirato dall’omonimo podcast della piattaforma Storielibere.fm, Chiara Tagliaferri è giornalista e autrice di trasmissioni radiofoniche per Rai Radio2. Per Mondadori ha appena pubblicato “Strega comanda colore”, romanzo ambientato nella Piacenza della sua adolescenza.

Seguirà l’esibizione di Laura Fedele, cantautrice e pianista genovese molto apprezzata per la sua reinterpretazione personale dei classici, soprattutto jazz e blues. Info: Fondazione di Piacenza e Vigevano Tel. 0523 311111 [email protected]

in caso di maltempo, l’evento si terrà presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via S. Eufemia, 12).