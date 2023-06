Stasera in Santa Chiara ospite Chiara Tagliaferri. Michela Murgia collegata in streaming

Stasera alle 21.30 nel chiostro di Santa Chiara sullo Stradone Farnese, per la rassegna “Klimt’s ladies” di Fedro cooperativa, all’interno di “Summer cult” e della programmazione culturale estiva della Fondazione di Piacenza e Vigevano, scocca l’ora di un atteso ritorno: l’autrice piacentina, e romana adottiva, Chiara Tagliaferri. Un appuntamento dedicato alla nuova stagione di “Morgana” in cui leggerà, in anteprima, la nuova puntata dell’iconico podcast registrato insieme a Michela Murgia, che si collegherà in streaming.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà