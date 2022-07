Giunta Tarasconi, ecco i nomi e le deleghe. Ai Teatini la presentazione dell’esecutivo

L’esponente di “Piacenza Coraggiosa” Matteo Bongiorni ai lavori pubblici, la direttrice di Confcooperative Nicoletta Corvi al welfare, l’architetto Adriana Fantini all’urbanistica, Mario Dadati (lista civica) allo sport e l’ex amministratore unico di Asp Marco Perini al bilancio, in quota “Piacenza Oltre”. Nomi certi – o quasi – nella nuova giunta comunale di Katia Tarasconi. Con ogni probabilità, il primo cittadino annuncerà la squadra di governo giovedì pomeriggio (14 luglio) nella sala dei Teatini in via Scalabrini. Le altre figure ipotizzate – ma ormai definite – sono Francesco Brianzi (politiche giovanili?) per la civica, la fotografa Serena Groppelli di “Piacenza Coraggiosa” (ambiente?), Christian Fiazza (cultura?) e il cantante Simone Fornasari (commercio?) in quota Pd. Sono queste le ipotesi prese in considerazione durante il vertice del centrosinistra di mercoledì sera.

Paola Gazzolo, ex assessore regionale e leader della minoranza interna al Pd, rientrerebbe nella partita come presidente del consiglio comunale.