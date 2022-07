Toto-assessori, Nicoletta Corvi ai servizi sociali? Ipotesi Perini al bilancio

Nuovi nomi accreditati nel toto-assessori della giunta Tarasconi. Oltre a Francesco Brianzi (lista civica), Christian Fiazza (Pd) e Matteo Bongiorni (Pc Coraggiosa), figure ormai certe all’ingresso nell’esecutivo cittadino come anticipato ieri su Liberta.it, il primo cittadino potrebbe nominare – qui il condizionale è d’obbligo – anche Fabio Obertelli di “Piacenza Oltre” (delega alla cultura?). Altra figura strategica sarà quella dell’assessore all’ambiente: non è escluso che, in questo caso, la scelta ricada su Paola Gazzolo. A occuparsi dei servizi sociali, invece, potrebbe toccare a Nicoletta Corvi, direttore di Confcooperative e vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Per quanto riguarda la delega al bilancio circola il nome di Marco Perini, commercialista ed ex amministratore unico di Asp Città di Piacenza.

L’affare è complicato perché le pressioni di partiti e formazioni civiche, poche o tante, non mancano. “Come promesso voglio chiudere il discorso giunta nel più breve tempo possibile – spiega Tarasconi – c’è già tanto lavoro da fare, le pratiche arrivano tutte alla mia attenzione ed è necessario iniziare ad affrontarle insieme. Però non voglio nemmeno farmi prendere dalla fretta, la questione è delicata e ci sono tanti elementi da non trascurare”. Il sindaco punta a definire la squadra entro domani.