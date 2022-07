Centrosinistra a confronto, giovedì pronta la giunta: anche Bongiorni in pole

Giovedì la giunta. Poi la scelta del presidente del consiglio comunale, con il nome di Paola Gazzolo sempre avanti. Una partita, quest’ultima, su cui il Pd dirà l’ultima parola: il principale partito della coalizione ha avuto l’ok a condurre la manovra politica dai referenti di “Piacenza coraggiosa” e della lista civica.

E’ quanto emerso ieri sera in una riunione del centrosinistra, organizzata nel point elettorale a San Lazzaro, insieme ai consiglieri neoeletti e al sindaco Katia Tarasconi. Quasi la totalità delle forze politiche, dunque, ha accettato di sostenere la figura che sarà espressa dal Pd per guidare l’aula di palazzo Mercanti nei prossimi cinque anni. Più fredda, però, la posizione di “Piacenza oltre”, che avrebbe rivendicato un percorso di consultazione più ampio: alla base di questa lieve resistenza ci sarebbe il “no” incassato per l’elezione di Gianluca Ceccarelli a presidente del consiglio. Gazzolo, leader della minoranza interna al Pd, rimane quindi il nome più accreditato (ma si fa avanti pure l’ipotesi di Stefano Perrucci).

TOTO-ASSESSORI – Il sindaco potrebbe presentare la giunta nella giornata di giovedì, così da sbloccare anche le altre partite inevitabilmente legate alla scelta degli assessori, in vista del primo consiglio comunale di lunedì: presidenza del consiglio e capigruppo, appunto. I nomi certi – o quasi – nella squadra di governo sono Christian Fiazza (Pd), Francesco Brianzi (lista civica) e – questa la novità – Matteo Bongiorni di “Piacenza coraggiosa”, che risulterebbe in vantaggio rispetto all’ipotesi iniziale di Serena Groppelli. Un’altra figura in pole position è Martina Platè (Pd). Nel toto-assessori compaiono anche Marco Bergonzi, Tiziana Albasi, Renza Malchiodi o Giorgia Buscarini per il Pd, Alberto Malvicini, Claudia Gnocchi e Mario Dadati per la lista civica di Tarasconi, ma anche il consigliere comunale uscente Roberto Colla. Resta da capire invece il nome preferito nella rosa di “Piacenza Oltre”: Caterina Pagani o Samuele Raggi, ma forse non solo loro.

I posti in giunta – lo ricordiamo – sono nove, più quello del sindaco. La parità di genere prevede che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI