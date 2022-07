Neoconsiglieri a lezione in aula. Gazzolo presidente? C’è anche l’ipotesi Perrucci

“Faccio ciò che serve, mi sono candidata con questo spirito”. Così Paola Gazzolo, esponente del Pd e leader della minoranza interna al partito, commenta le prospettive politiche che la toccano in prima persona: una nomina da assessore nella giunta Tarasconi? Oppure l’elezione a presidente del consiglio comunale? I tasselli sono parecchi: si rischia l’effetto domino. Per guidare l’aula di palazzo Mercanti nei prossimi cinque anni, si fa avanti anche l’ipotesi di Stefano Perrucci: “Ci confronteremo, la fase è ancora transitoria. Senza conoscere la composizione della giunta, ogni riflessione è prematura”, dice lui.

Stasera il centrosinistra si è dato appuntamento alle 20.30 nel point elettorale di via Emilia Parmense per provare a dipanare la matassa. Il Pd pretende di avere l’ultima parola nell’indicazione del presidente del consiglio. I dem, però, devono anche decidere chi sarà il capogruppo: in queste ore, a differenza di un primo “no” iniziale, si dice che Paola De Micheli potrebbe accettare l’incarico per i primi mesi di mandato.

Intanto, in attesa dell’esordio in consiglio comunale in programma lunedì prossimo, oggi i neoeletti – maggioranza e minoranza – sono stati convocati in aula per una lezione tecnica su regolamenti, statuto comunale e funzionamento dei lavori, con il segretario generale dell’ente Roberto Maria Carbonara, affiancato nell’occasione da Ermanno Lorenzetti e Francesco Generali. Presente il sindaco Katia Tarasconi: “Quella odierna è una preziosa attività di supporto tecnico e amministrativo, all’insegna della trasparenza e della correttezza istituzionale. Il mio impegno sarà orientato sempre all’ascolto e al confronto, prioritari anche per la giunta che si sta formando, ma confido molto nel ruolo di rappresentanza di tutti i consiglieri, di maggioranza così come di opposizione, nel dare voce ai cittadini e alle loro istanze. Mi ha fatto particolarmente piacere, intanto, vedere una partecipazione così numerosa e attenta: ringrazio tutti coloro che sono intervenuti”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: