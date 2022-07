Ecco la giunta Tarasconi: la squadra è ufficiale. Il vicesindaco è Marco Perini

La squadra c’è. Ora deleghe e nomine sono ufficiali: ecco la giunta comunale di centrosinistra guidata da Katia Tarasconi. La presentazione, in grande stile, si è svolta oggi pomeriggio nella sala dei Teatini in via Scalabrini.

Il sindaco mantiene le deleghe a sicurezza, protezione civile, sanità, avvocatura, attuazione del programma, comunicazione, sviluppo economico e rapporti con le imprese. Il vicesindaco con delega al bilancio è Marco Perini, ex amministratore unico di Asp. La fotografa Serena Groppelli si occuperà di ambiente, benessere animale, partecipazione, pari opportunità, legalità e rapporti con le confessioni religiose. Simone Fornasari, cantante e responsabile in una cooperativa, lavorerà su commercio, servizi al cittadino, innovazione, attività produttive, valorizzazione del centro storico e della “città della notte”, così viene definita quest’ultima delega ideata dal sindaco. All’architetto Adriana Fantini, invece, spettano le deleghe a urbanistica, Pnrr, patrimonio, mobilità sostenibile ed edilizia. Per Matteo Bongiorni ecco la manutenzione, il decoro urbano, il verde, i servizi cimiteriali e gli interventi nelle frazioni.

Christian Fiazza si dedicherà a cultura, iniziative nelle frazioni, biblioteche, marketing, turismo e rapporti con il consiglio comunale. La direttrice di Confcooperative Nicoletta Corvi riceve le deleghe a servizi sociali, contrasto alla povertà, politiche per la salute, servizi all’infanzia e inclusione degli alunni disabili. Il docente di educazione fisica Mario Dadati è chiamato a interessarsi di scuola e sport, mentre al musicista Francesco Brianzi viene accordata la fiducia del primo cittadino su politiche giovanili e università.

L’esecutivo è composto da sei uomini e quattro donne (compreso il sindaco), l’età media è di 47 anni.

PRESENTAZIONE IN GRANDE STILE – Uno show all’americana quello organizzato oggi per annunciare la giunta: il salone pieno di politici ed esponenti della società civile, luci puntate sul palcoscenico e il primo cittadino “conduttore” dell’evento con il microfono in mano. Durante la lettura dei nomi, manca solo il rullo di tamburi. Qualcuno – tra sorrisi ed emozione – scopre le deleghe precise sul momento. Poi il gran finale: a ogni neoassessore viene consegnata una maglia con il proprio nome e il logo del Comune, “senza numeri o segni di appartenenza politica – evidenzia Tarasconi – perché si lavorerà verso un unico obiettivo”.

“UNITÀ E AUTONOMIA” – Il sindaco rivendica “l’unità e l’autonomia nella scelta degli assessori”, riconoscendo però “il lavoro immane” del suo partito, il Pd. “Non ho utilizzato bilancini – aggiunge – ma solo uno sguardo proiettato alla competenza e alla voglia di fare bene per questa città”. Tarasconi ammette le difficoltà nell’allestimento della giunta: “Ieri sera sono uscita dal Comune alle 23…”.