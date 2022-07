Concorsi di musica Valtidone: a Jan Nikovich il ”Premio Enrica Prati”

E’ andato al giovane pianista Jan Nikovich l’edizione 2022 del “Premio Enrica Prati”, inserito nel contesto dei Concorsi internazionali di musica della val Tidone.

Oltre 300 iscritti, 100 compositori e 200 esecutori, ai concorsi in programma: quello di composizione “Egidio Carella”, quello per giovani talenti di pianoforte, archi e musica da camera, e il premio pianistico “Silvio Bengalli” che anche quest’anno non è stato assegnato.