Concorsi di musica Val Tidone: a un quartetto il premio Enrica Prati

Livello sempre più alto e partecipazione sempre più numerosa (oltre 120 i candidati provenienti da vari continenti) per una competizione polistrumentale promossa dalla Fondazione Val Tidone Musica diretta da Livio Bollani.

Le sezioni erano: “YOUth got talent” (articolato in 2 sezioni per età), “Musica da camera” (1 sezione) e “Pianoforte” (4 sezioni per età).

LA GIURIA

Impegnativo il compito della giuria – presieduta da Piero Di Egidio, direttore del Conservatorio di Fermo – e composta da esperti di alta caratura: per “YOUth got talent” i pianisti Di Egidio e Siro Saracino e lo stesso direttore artistico Bollani, per le altre due sezioni sempre Di Egidio e Saracino oltre ai pianisti Aki Kuroda e Luca Rasca.

PREMIO ENRICA PRATI

Nell’occasione è stato anche attribuito l’ambito Premio “Enrica Prati”, intitolato alla compianta editrice di Libertà: l’ha meritatamente vinto il quartetto arrivato primo nella sezione “Musica da camera”, composto dai parmigiani Alvise Berto (violino), Chiara Bosna (viola), Amir Salhi (pianoforte) e Luca Talassi (violoncello). I musicisti sono tutti nati nel 2002 e provenienti dai Conservatori di Padova e Rovigo e, in quattro, si sono esibiti eseguendo il “Quartetto n.1, op.25” (primo Movimento) di Brahms.

I VINCITORI DEI CONCORSI INTERNAZIONALI DI MUSICA

Quindi Emma Kirstin Batchvarov nata nel 2006, di Anversa, già vincitrice di borse di studio e appena ammessa con un bachelor in un’importante università americana: è arrivata prima in “YOUth got talent-B” e accompagnata dal pianista Gian Francesco Amoroso ha cantato “Elegie” di Massenet. Poi, largo ai vincitori di “Pianoforte”: Bianca Zambon (con “Valzer op.10. n.2” di Rachmaninov), milanese, nata nel 2013 e dunque la più giovane; Alberto Pettine (con “Sonata op.22”, primo Movimento di Schumann), nato a Como nel 2007; infine Ekaterina Fedoseeva (con “Scherzo n.1, op.20” di Chopin), nata nel 2002 e proveniente da San Pietroburgo (Russia). Ricordiamo anche Giovanni Passera, giunto primo in “YOUth got talent-A”, non presente.