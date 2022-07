Lula, volto delle campagne pubblicitarie e protagonista del video di Kuti: “Un sogno”

Ha gli occhi che brillano quando parla delle sue passioni e l’entusiasmo di una ragazza di 23 anni che ha la consapevolezza di vivere un sogno che culla fin da bambina. Si chiama Lula Lanati, originaria dell’Etiopia e piacentina dall’età di cinque anni, quando è stata adottata dalla sua famiglia.

Lula già da qualche anno lavora nel mondo del make-up, posando e partecipando a diverse campagne pubblicitarie per i marchi più famosi in circolazione. “E’ sempre stato un mondo che mi interessava e ora – racconta Lula che passa le sue giornate tra Piacenza e la capitale della moda di Milano – lavorare accanto a make up artist e fotografi che vedevo solo in televisione mi fa capire di vivere un sogno”.

“Già da bambini amavo truccarmi, mettermi in posa e farmi fotografare – le sue parole – mia mamma all’inizio non era per nulla convinta, però ora vede quanto sono felice e quindi è molto contenta per me anche se giustamente mi sprona a mantenere i piedi per terra e a continuare a studiare”. Lula sta concludendo la laurea triennale in relazioni internazionali. Le abbiamo chiesto come ha vissuto sia a livello lavorativo che dal punto di vista universitario i due anni caratterizzati dalla pandemia. “E’ stato un periodo difficile – spiega – il Covid mi ha un po’ abbattuta, ho iniziato a lavorare di meno e avevo paura di perdere la passione che ho sempre avuto. Fortunatamente nell’ultimo anno ho avuto la possibilità di vivere delle esperienze uniche e il lavoro mi sta dando grandi soddisfazioni, con la speranza di continuare così”.

Due mesi fa, tra un book fotografico e l’altro, Lula è stata una dei protagonisti dell’ultimo videoclip di Tommi Kuti, rapper di origini nigeriane alla ribalta nella scena musicale italiana e tra i cantanti più apprezzati dal collega Fabri Fibra. “E’ stata una bellissima esperienza – ha commentato Lula – Tommi, io e i ragazzi che hanno partecipato al video condividiamo l’influenza della cultura africana. Ci siamo divertiti molto e io ho avuto l’opportunità di sperimentare qualcosa di nuovo che aggiungerò al mio bagaglio”.