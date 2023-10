Girotondi Cromie Condivise: anche i cerchi in feltro dei ragazzi dell’Isola che non c’è

I cerchi in feltro realizzati dai ragazzi dell’Isola che non c’è di Castel San Giovanni contribuiscono ad arricchire la maestosa opera collettiva Girotondi Cromie Condivise, esposta alla Stecca di Milano. Nel grande centro polifunzionale – casa delle associazioni progettato dall’architetto Stefano Boeri è in mostra una grande opera, grande quanto 10 metri di parete, realizzata con piccoli e grandi manufatti in feltro di 85 tra artisti (FiberArt) e poi gruppi di ragazzi disabili, anziani di case di riposo, gruppi di aggregazione giovanile in arrivo da Milano e da diverse parti d’Italia. Per potersi pagare il viaggio a Milano i ragazzi dell’Isola che non c’è hanno realizzato e venduto bellissime borse con la tecnica dell’ecoprinting.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà