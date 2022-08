In tanti al caffè con il sindaco Tarasconi. Le richieste: “Ciclabili, verde e parcheggi”

Stato dei marciapiedi, cura del verde, piste ciclabili, carenza di parcheggi. E tanto altro ancora. E’ stato affollatissimo il primo caffè itinerante del sindaco Katia Tarasconi. “I Caffè di Katia” così si chiama l’iniziativa che la prima cittadina ha inaugurato stamattina, 3 agosto, alle 8,30 al Bar Ginger di via Leonardo da Vinci.

Decine e decine le persone che si sono presentate all’appuntamento per segnalare problemi, per dare suggerimenti, o anche solo per conoscere di persona il nuovo sindaco.

“Devo dire che quando sono arrivata al bar e ho trovato tanta gente ad aspettarmi mi sono emozionata” ha affermato Tarasconi. Poi un’ora di ascolto delle istanze dei cittadini e la promessa di prendersi cura, insieme con gli altri assessori e con gli uffici, di ogni singola segnalazione.

Con Tarasconi erano presenti anche i consiglieri comunali Andrea Fossati e Sibilla Brusamonti. Nuovo caffè la prossima settimana in un locale ancora da stabilire. Orario forse anticipato alle 7,30.



E visto il successo dell’iniziativa, la sindaca sta anche pensando di dare il via agli “aperitivi di Katia”.