“Scarpette rosse”, stasera su Telelibertà il film “Morti di salute”

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, propone una commedia irriverente, “The Road to Wellville” (o, come recita il titolo italiano, “Morti di salute”), diretta da Alan Parker.

Interpretato da un cast all star che comprende nomi come Anthony Hopkins, Matthew Broderick, John Cusak e Bridget Fonda, il film è ambientato agli inizi del 900 e racconta la storia di una coppia di coniugi in crisi, che decide di entrare in una clinica della salute del Michigan, diretta dal dottor Kellogg (A. Hopkins), inventore dei famosi fiocchi di granturco e fanatico cultore di un salutismo basato sul vegetarianesimo e l’astinenza sessuale.