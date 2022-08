“Scarpette Rosse”, serata action su Telelibertà con il film “Control”

Serata action questa sera alle 20.30 per “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, che propone “Control”, un film di Tim Hunter del 2004 interpretato da Willem Defoe e Ray Liotta, dove l’attore morto pochi mesi fa, regala un’ennesima ottima interpretazione nei panni del protagonista.

Lee Ray Oliver è un pericoloso serial killer, che mentre si trova nella camera della morte in attesa dell’iniezione letale, riceve improvvisamente la grazia perché un’industria farmaceutica, appoggiata dal governo degli Stati Uniti, gli propone di sottoporsi ad un esperimento di modificazione comportamentale tramite agenti chimici. L’uomo deve scegliere tra l’esecuzione della condanna o partecipare all’esperimento e dato che non ha niente da perdere, accetta. Ma dopo un inizio promettente, la situazione comincerà a precipitare.

