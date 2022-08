Zandonella (Lega): “Primi 45 giorni di Tarasconi da dimenticare”

Disappunto è stato espresso in una nota dal consigliere della Lega, Luca Zandonella in merito ai primi 45 giorni di attività del sindaco Katia Tarasconi. Sotto accusa, tra le altre, il cambio dell’area del nuovo ospedale ma anche la partecipazione del sindaco alla Pastasciutta Antifascista nel Reggiano e il comportamento di alcuni assessori.

Il comunicato del consigliere Zandonella – A seguito dell’accesso agli atti del consigliere Zandonella inerente la partecipazione del sindaco Tarasconi alla “Pastasciutta Antifascista” a Gattatico (RE) il 27 luglio, si evince che la partecipazione è stata effettuata con autovettura comunale e relativo autista. “Ritengo – inizia la nota Zandonella – che la presenza in territorio reggiano a questo evento dovesse essere fatta a proprie spese e non con mezzo ed autista comunale, pagati da tutti noi. Visto che nei primi giorni di mandato il sindaco ha addirittura affermato che l’unità cinofila anti-droga della Polizia Locale graverebbe sulla comunità con la prospettiva di darlo in adozione, mi sarei aspettato una uniformità di trattamento nelle varie spese comunali, tra cui rientrano anche le trasferte. Purtroppo – continua il consigliere del Carroccio – questo inizio di mandato è stato caratterizzato da tanta demagogia e poca concretezza: basti ricordare il voler introdurre il “linguaggio sessuato”, l’entusiasmo dell’annuncio per il posizionamento di panchine arcobaleno in città e per l’adesione alla rete Ready, il pessimo inizio dell’assessore allo sport nei rapporti verso alcuni tifosi del Piacenza Calcio, la presunta solidarietà da parte di membri della giunta comunale verso Pallavicini dove non è ancora chiaro chi abbia mentito e – per finire – il voler cambiare a tutti i costi l’area del nuovo ospedale nonostante l’Ausl abbia certificato un aumento della tempistica di almeno cinque mesi (oltre ai costi ulteriori per il nuovo progetto)”. “Spero – conclude Luca Zandonella – che questi primi 45 giorni, pieni di argomenti ideologici e poco utili ai cittadini, finiscano presto in soffitta e che si inizi a lavorare concretamente e velocemente per il bene di Piacenza”.