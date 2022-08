Ferragosto all’insegna di arte e cultura, aperti i musei di Palazzo Farnese e Kronos

Ferragosto anche all’insegna della cultura. Saranno infatti aperti al pubblico in via straordinaria i Musei Civici di Palazzo Farnese, con orario continuato dalle 10 alle 18 (la biglietteria chiude alle 17.30) e Kronos – il Museo della Cattedrale, dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), con salita alla cupola del Guercino accompagnati dal personale (senza obbligo di prenotazione) alle ore 15, alle 16 e alle 17.

I Musei di Palazzo Farnese sono articolati in diverse sezioni, ad abbracciare il passato della nostra città, fin dalla preistoria, per passare quindi alla fiorente colonia fondata dai Romani nel 218 avanti Cristo, poi la scultura medievale e la pittura dal Trecento all’Ottocento. Una sala, con il monumentale plastico ligneo realizzato da Enrico Bergonzoni, permette di capire come si articolasse il progetto originale del palazzo voluto da Margherita Farnese e rimasto incompiuto.

Chiusi invece il Museo civico di storia naturale, la Galleria Alberoni (per la consueta pausa estiva, fino all’ultima domenica di settembre) e la Galleria d’arte moderna Ricci Oddi che, terminata la mostra su Klimt, è tornata a osservare la chiusura ogni lunedì, Ferragosto compreso, mentre è regolarmente visitabile da martedì a domenica dalle 9.30 alle 13, da venerdì a domenica anche dalle 15 alle 18.