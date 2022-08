Scarpette rosse: questa sera su Telelibertà la commedia “City Island”

Questa sera a “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, è in programma “City Island”, una commedia americana del 2010, incentrata intorno alla famiglia Rizzo. Il titolo del film, “City Island”, viene dal nome di un quartiere residenziale, ex villaggio di pescatori, disteso su una graziosa isoletta collegata al celebre sobborgo newyorkese con un ponte, che è lo sfondo ideale per una commedia ben scritta, ricca di attori centrati (Andy Garcia, Julianna Margulies, Ezra Miller) e girata con il giusto ritmo, capace di mettere in scena con grande ironia una famiglia disfunzionale.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà