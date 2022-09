Salvini a Piacenza: “La Lega ha evitato la riforma del catasto”

“Vengo a Piacenza a ringraziare e a portare in dote un grande risultato ottenuto dalla Lega al governo, cioè evitare la riforma del catasto e quindi l’aumento della tassa sulla casa che è già passata, supertassata. E andrebbe invece detassata“. Lo ha detto il segretario leghista Matteo Salvini a margine del 32º Congresso dei legali di Confedilizia. “Come Lega, anche grazie al sostegno di Confedilizia, abbiamo stoppato le voglie di nuove tasse che arrivavano da sinistra – ha aggiunto Salvini – nei prossimi cinque anni con la lega e il centrodestra al governo estenderemo la cedolare secca dagli affitti privati anche a quelli commerciali per rimettere in circolo un po’ di economia e toglieremo l’Imu dalle case in agibili o Occupate abusivamente perché oggi incredibilmente se uno ha un alloggio che non può utilizzare o dentro al quale ci sta abusivamente un altro, ci deve pagare sopra anche l’Imu e siamo alla follia! Altro fronte – ha concluso il segretario del Carroccio – sarà una riduzione progressiva di questa tassa a partire dai piccoli borghi, questa è una battaglia di Confedilizia che portiamo avanti come sindaci della Lega perché nei comuni di tre o quattromila abitanti la risposta allo spopolamento passa anche attraverso la riduzione delle tasse”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà