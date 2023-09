Il ministro Salvini: “Dobbiamo difendere i nostri confini con ogni mezzo”

Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini era questa mattina a Piacenza per il convegno del coordinamento legali di Confedilizia. Al termine dell’incontro l’esponente del governo Meloni e leader della Lega ha risposto alle domande dei giornalisti.

In merito al tema dell’immigrazione, Salvini ha dichiarato: “Io sono a processo per aver bloccato gli sbarchi da navi straniere. Leggo con sconcerto che ci sono paesi europei che finanziano a suon di milioni organizzazioni private per portare gli immigrati irregolari in Italia, non si può andare avanti così. L’Europa fino ad oggi ha parlato tanto e ha fatto poco, dobbiamo attrezzarci per proteggere da soli i nostri confini e i nostri cittadini con ogni mezzo necessario”.

Sulla questione sicurezza, nei giorni scorsi il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi aveva chiesto l’intervento dei militari in alcune zone della città. “In alcuni comuni li abbiamo già rimandati, dopo che i governi del centrosinistra li avevano tolti. In dieci mesi non si fanno i miracoli, ma prendo buona nota che in alcuni comuni italiani e anche a Piacenza l’immigrazione eccessiva porta a problemi. Stiamo lavorando a un nuovo decreto sicurezza per garantire accoglienza a chi scappa dalla guerra, ma la stragrande maggioranza da chi sbarca da barchini e barconi i problemi ce li portano e non scappano da nessuna guerra. Con equilibrio, la storia della Lega dimostra coerenza, sperando che non ci siano ingerenze di paesi stranieri sulle politiche interne italiane, affronteremo e risolveremo anche questo problema”.

“Con il sindaco di Piacenza abbiamo parlato di casa – ha dichiarato Salvini -. Qui c’è un intervento finanziato e seguito dal ministero dei Trasporti, infrastrutture e casa che non ha colore politico. Ci sono in gioco una nuova scuola e 160 alloggi da restituire ai cittadini piacentini, questo è oro. Ho dato il sindaco il mio telefono e sono a totale disposizione per accompagnare il progetto. Conto di aiutare Piacenza e i piacentini”.

