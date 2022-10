Sabato l’Orchestra Bottom Band festeggia 40 anni di musica al teatro President

Per festeggiare i quarant’anni dalla sua fondazione, l’Orchestra Bottom Band si esibirà sabato 22 ottobre, dalle ore 21.00, al teatro President nel corso di una serata alla quale parteciperanno vecchi amici all’insegna dei ricordi e della musica.

La Bottom Band nasce nel 1982 a San Nicolò, in una cascina di campagna, da un gruppo di giovani musicisti per soddisfare il loro desiderio di suonare in compagnia.

Come si sa, la musica aggrega e nel giro di poco tempo il gruppo cresce e comincia ad esibirsi pubblicamente. Nel corso dedali anni la band cresce e diventa una vera e propria orchestra composta da 12 elementi.

I componenti della Buttom: Fabio Giannanneschi, ingegnere del suono; Fabrizio Repetti alle percussioni; Marco Pollina al basso; Roberto Franzini, sax baritono e pluristrumentista; Nino Gregori sax tenore; Marco Caprioli sax contralto e soprano; Cesare Lombardi trombone e pluristrumentista; Gabriele Marcello tromba; Enrico Menozzi tromba; Vincenzo Zanelletti voce solista; Maurizio Pitacco chitarra e voce.

Nel corso della serata si avvicenderanno ospiti che contribuiranno a dare colore alla serata con personalissime interpretazioni di brani poetico-musicali da parte di Mario Schiavi, noto cantautore dialettale e da Lorenzo Martini, al suo debutto come virtuoso chitarrista country. Seguiranno Sara Veneziani, ben nota al pubblico piacentino per essere una straordinaria interprete della canzone italiana e Stefano Montanari, tenore affermato, che proporrà celebri melodie del primo Novecento, accompagnato al pianoforte da Fausto Frontini, musicista e conduttore della serata. Uno spazio particolare sarà dedicato a Maurizio Pitacco, esperto ed abile chitarrista, cantante e compositore, portavoce della Bottom Band.