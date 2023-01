Sabato 7 al President rassegna dialettale con “Don Luigi e il grande equivoco”

Sabato 7 gennaio alle 21.00 riprende al Teatro President di Piacenza la Rassegna dialettale, dedicata a Corrado Sforza Fogliani, e realizzata con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e il patrocinio gratuito del Comune di Piacenza e dalla Banca di Piacenza. In scena per la ripresa della rassegna dialettale l’Allegra Combriccola che presenta “Don Luigi e il grande equivoco”, commedia in tre atti di Roberto Giacomozzi e tradotta nel dialetto piacentino da Francesco Romano, regista della compagnia. Il personaggio principale, Don Luigi, date le molteplici esigenze della sua parrocchia decide, per racimolare un po’ di denaro, di subaffittare una stanza del suo appartamento, ma la decisione non sarà priva di conseguenze. L’arrivo di un coinquilino “molto speciale” e di altri bizzarri personaggi (un’esuberante venditrice di cosmetici, una portinaia ficcanaso, un portinaio vecchio comunista, un eccentrico agente immobiliare, un sacrestano sui generis, il papà smemorato e un ricco zio che arriva dalla Francia) stravolgerà la vita del povero prete, catapultandolo, suo malgrado, in un turbinio di situazioni esilaranti e surreali.

Personaggi e interpreti: don Luigi, Maurizio Gallarati; Cesira, la portinaia, Marta Vigevani; Libero, suo fratello, Gerardo Beretta; De Vitis, impiegato immobiliare, Roberto Caritatevoli; Elia, l’equivoco, Antonella Melchi; Molly, sua amica, Monica Traversone; Pasquale, fidanzato di Elia, Giovanni Bensi; Carlo, padre di don Luigi, Pietro Ozzola; Euclide, zio di Elia, Francesco Romano; Pio, sacrestano, Leonardo Baldrighi. Scenografia: Salvatore e Cosimo Giorgio; audio e Luci: Salvatore Greco; rammentatrice: Anna Magistrali. Prevendita : City Bar, Via Manfredi 33 Piacenza, da Lunedì a Sabato dalle 7.00 alle 19.00. Info e prenotazioni: tel. 328 2184586 da lunedì a sabato dalle 12.00 alle 19.00.