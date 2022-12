Al Farnese visite guidate per Santo Stefano e l’Epifania: edizione speciale in ucraino

Si arricchisce il calendario di appuntamenti che andranno ad animare palazzo Farnese nel periodo delle festività natalizie. I musei civici resteranno chiusi al pubblico nella giornata di domenica 25 dicembre e nella mattinata di domenica 1° gennaio (quando apriranno dalle 15 alle 18), mentre sabato 24, lunedì 26, sabato 31 dicembre e venerdì 6 gennaio accoglieranno i visitatori con orario continuato dalle 10 alle 18.

In calendario, nelle ricorrenze di Santo Stefano e dell’Epifania, un fitto programma di visite guidate straordinarie, incluse nel biglietto di ingresso, in partenza alle 10 e alle 15 per scoprire le collezioni di Museo Civico, Pinacoteca e Museo delle Carrozze, mentre alle 11.30 e alle 16.30 avranno inizio gli itinerari dedicati alla Sezione Romana.

Il 6 gennaio, alle 11.30, è prevista anche un’iniziativa speciale rivolta alle persone di nazionalità ucraina, che potranno usufruire dell’ingresso omaggio e di una visita con l’accompagnamento di una guida italiana, affiancata da un interprete di madrelingua ucraina che approfondirà la storia e il patrimonio del Museo Civico, della Pinacoteca e del Museo delle Carrozze. Per tutte le attività sopraccitate, la prenotazione è obbligatoria sino ad esaurimento dei 25 posti disponibili per ogni turno, contattando lo 0523-492658 o scrivendo a [email protected] .

Sono aperte le prenotazioni, agli stessi recapiti, anche per l’evento “In carrozza con la Befana”, rivolto alle famiglie con bambini di età compresa tra i 4 e 10 anni: il 6 gennaio, in due gruppi da 15 (con un accompagnatore adulto per ciascuno), alle 15 e alle 16.30, visita animata tra le carrozze della preziosa collezione museale di Palazzo Farnese, indagando su quale sia il mezzo alternativo preferito, per la Befana, rispetto alla vecchia scopa che tutti conosciamo. La partecipazione, al costo di due euro, richiede obbligatoriamente l’adesione sino ad esaurimento dei posti disponibili.