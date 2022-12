Da venerdì tornano le “Favole in Libertà” abbinate ai quadri della Ricci Oddi

Eccoci finalmente alla terza edizione delle “Favole in Libertà”. Il format di Telelibertà e Teatro Gioco Vita realizzato quest’anno nelle sale della Galleria Ricci Oddi torna in onda da venerdì 23 dicembre al 7 gennaio, portando ogni sera alle 20.10 (replica l’indomani alle 12.30) una fiaba diversa nelle case di tutti, sul canale tv 76 e in live streaming sul sito Liberta.it.

Protagonisti di ogni puntata: l’attore narratore Nicola Cavallari e il chitarrista menestrello Davide Cignatta, oltre ai bambini seduti sulle panche in arrivo da diverse scuole per fare da pubblico (le primarie “Giordani” e “Mazzini” e l’asilo “San Raimondo”) e ai quadri della Galleria. Ogni storia sarà introdotta da una cornice pittorica, offrendo inediti spunti per conoscere o riavvicinarsi ai tesori custoditi dalla Ricci Oddi.

Inizia dunque il viaggio, per bambini e famiglie in primis, nella tradizione delle fiabe italiane. Venerdì 23 si comincerà da una favola istriana, “Bella fronte”, introdotta dal quadro “La moschea di Thulum” di Alberto Pasini. Sabato 24 si proseguirà con la favola friulana “Il bambino nel sacco” introdotta dal dipinto “Strega” di Giuseppe Biasi.