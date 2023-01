Sabato al ridotto del Municipale concerto per i 122 anni dalla morte di Verdi

Per commemorare Giuseppe Verdi nel 122° anniversario della scomparsa, è in programma un concerto lirico organizzato dal Centro artistico musicale San Lorenzo – nuova denominazione dell’associazione Tampa Lirica – sabato 28 gennaio alle ore 17 al ridotto del teatro Municipale, in collaborazione con la Fondazione Teatri di Piacenza.

In programma celebri brani tratti dalle opere del maestro Verdi, quali La traviata, Rigoletto e Un ballo in maschera, oltre ad alcune arie da camera. Completeranno il concerto arie da La rondine di Giacomo Puccini e da L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti.

Protagonisti il soprano Vittoria Magnarello, il tenore Davide Zaccherini e il basso-baritono Roberto Gentili, accompagnati al pianoforte da Angiolina Sensale.

L’ingresso al concerto è libero.

Vittoria Magnarello è stata vincitrice nel 2019 del Concorso lirico al Teatro di Spoleto e, sempre nello stesso anno, ha interpretato il ruolo di Susanna ne Le nozze di Figaro durante l’Italian Opera Academy di Riccardo Muti al Teatro Alighieri di Ravenna. Nel 2020 è Gilda nel Rigoletto e i misteri del teatro del Progetto Opera Domani di As.Li.Co e nel Rigoletto diretto da Marco Boemi al Teatro Nuovo di Spoleto.

Davide Zaccherini ha debuttato nel 2016 al Teatro Regio di Parma ne L’occasione fa il ladro di Rossini come Don Eusebio. Negli anni seguono diverse esperienze come artista del coro presso i Teatri di Modena, Reggio Emilia, Pisa e Piacenza oltre al Rossini Opera Festival di Pesaro. Nel 2017, canta sotto la direzione di Riccardo Muti nelle celebrazioni in memoria di Ebe Stignani e duetta con Michele Pertusi all’Auditorium del Carmine di Parma.

Al basso-baritono Roberto Gentili, che fa ritorno in quest’occasione dopo aver partecipato più volte ai concerti organizzati dall’ex Tampa Lirica , sarà anche affidato il compito di presentare la serata e i brani in programma. Gentili ha preso parte a numerose produzioni di opere di Donizetti, Puccini, Mozart in diversi teatri italiani tra cui il Verdi di Trieste e il Bonci di Cesena, e ha partecipato a tournée in Giappone.

Al pianoforte Angiolina Sensale, premiata in concorsi nazionali e internazionali, che svolge attività concertistica in varie formazioni da camera e come accompagnatrice. Ha suonato in Italia per importanti istituzioni, tra cui Teatro Regio di Torino, Università di Pavia, Teatro Verdi di Trieste, Teatro Donizetti di Bergamo, Teatro Fraschini di Pavia, Teatro Bibbiena di Mantova e Palazzo Te, Teatro Politeama di Palermo, Università per Stranieri di Perugia, “Umanitaria” di Milano, e all’estero in Europa e America.