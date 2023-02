“Sipario sul nostro Appennino”: il teatro arriva al bar e in trattoria

E’ pronta a tagliare il nastro la seconda edizione della manifestazione teatrale “Sipario sul nostro Appennino” organizzata dal gruppo Quarta Parete con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Gli spettacoli saranno proposti in luoghi non convenzionali per le recite artistiche ma vicini alla vita quotidiana delle persone come trattorie, locande e agriturismi.

“Ritagli in Alta Valle” vedrà impegnati quattro attori di Quarta Parete in varie scene teatrali prese dai loro spettacoli con la partecipazione del gruppo musicale San Lorenzo.

Gli appuntamenti a ingresso libero sono in programma:

4 febbraio ore 16.30: Agriturismo La Torre a Gavi di Coli

4 febbraio ore 21.00: Circolo Verdeluna di Vaccarezza

5 febbraio ore 11.00 Locanda Belvedere di Pej di Zerba

18 febbraio ore 17.00: Bar Monte Lama Bruzzi di Groppallo

18 febbraio ore 20.30: Locanda Cacciatori di Mareto

19 febbraio ore 11.00: Circolo Anspi Cattaragna di Ferriere