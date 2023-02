Gli studenti del Gioia in scena per Nicola Cavallari con “(Non) siamo stati noi”

Va in scena al Teatro Gioia, martedì 7 febbraio alle ore 20.30, “(Non) siamo stati noi” lo spettacolo, con ingresso gratuito, che ha per protagonisti i giovani studenti delle classi II GL e IV DL del liceo Gioia. Il progetto, avviato il 16 gennaio, è frutto del laboratorio teatrale intensivo di educazione alla legalità curato da Nicola Cavallari, nell’ambito della rassegna “La cultura della legalità” promossa dal comune di Piacenza e Libera, con la collaborazione del Teatro Gioco Vita.

Nello spettacolo, che vede la collaborazione tra le due classi, gli studenti si esporranno in prima persona, attraverso racconti e musica, per dare voce alla storie di persone reali che hanno dovuto confrontarsi con mafia e illegalità. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contribuito della dirigente del liceo Gioia, Cristina Capra, e alla disponibilità dei docenti, in particolare Luisa Scuri e Alessandro Sozzi che hanno seguito le sezioni coinvolte.