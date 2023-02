Barbieri: “Senza parole, la giunta Tarasconi vive di rendita e aumenta l’Irpef”

Anche l’ex sindaco Patrizia Barbieri, capogruppo della lista civica di centrodestra in consiglio comunale, commenta l’annuncio del primo cittadino Katia Tarasconi di un imminente aumento dell’Irpef.

“La sinistra è arrivata al governo della città trovandosi in dote dal centrodestra circa 90 milioni di euro di progetti finanziati e otto milioni di avanzo di amministrazione, tant’è che il vicesindaco con delega al bilancio – rimarca Barbieri su Facebook – ha più volte dato atto di aver trovato tutto a posto e in ordine. Oggi il sindaco annuncia di voler aumentare l’Irpef e lo giustifica con la pessima eredità lasciata dal centrodestra. Ma siamo su scherzi a parte? Dall’insediamento ad oggi – conclude Barbieri – questa giunta non ha prodotto nulla, sta vivendo di rendita e oggi dice che vuole aumentare l’irpef? Veramente senza parole”.