Borgonovo, 46mila euro di tasse in meno da pagare grazie alla nuove aliquote

Nel 2024 i borgonovesi verseranno 46mila euro in meno di addizionale Irpef. Grazie ad una rimodulazione delle aliquote, passate da 4 a 3e, si avrĂ un risparmio sulla tassa che colpisce i redditi. Con il nuovo assetto che ha un reddito fino a 28mila euro pagherĂ lo 0,70 per mille, con esenzione totale per chi non supera gli 8.500 euro annui. Chi guadagna da 28 a 50 mila euro pagherĂ invece lo 0,75 per mille. Nulla cambia nulla per chi guadagno oltre i 50mila euro, per cui resta lo 0,80 per mille.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’