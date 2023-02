Banca d’Italia, in 40 al corso di educazione finanziaria per la terza età

Si è concluso nei giorni scorsi il breve ciclo di incontri sul tema dell’educazione finanziaria, rivolti alla terza età e organizzati dall’ufficio Attività socio-ricreative in collaborazione con la filiale di Piacenza della Banca d’Italia. Il corso, svoltosi presso la sede dell’istituto in via Mandelli 14, ha visto la partecipazione di circa quaranta cittadini over 65 residenti nel Comune di Piacenza, che hanno potuto acquisire informazioni e suggerimenti utili ad affrontare con un maggior grado di consapevolezza alcune delle complessità moderne, soprattutto economiche.

In particolare, nei due incontri di taglio quasi laboratoriale, gli esperti della Banca d’Italia – il vice direttore Alfredo Arena e i funzionari Fausto Capurri e Demetrio Castignola – hanno approfondito alcune tematiche quali: la conoscenza del contante e dei sistemi di sicurezza delle banconote, l’uso consapevole degli strumenti di pagamento elettronici e i significati di alcuni termini economici di uso comune (tra cui paniere dei prezzi, inflazione, indice dei prezzi al consumo). Il secondo incontro si è concluso con una visita al piano nobile del palazzo Mandelli, sede dell’istituto.

Nel sottolineare l’importanza del progetto, l’assessore ai Servizi sociali Nicoletta Corvi ringrazia Banca d’Italia per la cortese disponibilità e l’ineccepibile organizzazione: “Grazie alla sensibilità e all’impegno della filiale di Piacenza della Banca d’Italia i nostri concittadini con qualche primavera in più hanno avuto la preziosa opportunità di acquisire informazioni e consigli per non cadere vittime di truffatori e malintenzionati. A conferma della gradita iniziativa, tutti i partecipanti hanno espresso il desiderio di proseguire l’esperienza.”