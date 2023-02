Galleria Ricci Oddi, dall’11 febbraio al 4 marzo la rassegna “Musique Nouveau”

Sta per aprirsi la quinta edizione della rassegna “Musique Nouveau”, in programma dall’11 febbraio al 4 marzo alla Galleria d’Arte moderna Ricci Oddi di Piacenza.

Nata nel 2019 come appendice invernale del Festival “I Parchi della musica”, la rassegna si occupa del segmento musicale che va dalla fine dell’800 al primo ventennio del ‘900, nel periodo denominato Liberty che affianca l’Art Déco.

La rassegna Musique Nouveau è proposta come quinto anno a seguito delle edizioni precedenti che hanno raccolto unanimi consensi di pubblico e critica, con un calendario di quattro appuntamenti preserali nei weekend dalla metà di febbraio alla metà di marzo 2023. La formula consolidata sarà ulteriormente arricchita nei contenuti proponendo un percorso descrittivo delle singole sale e opere presenti nella Galleria Ricci Oddi. I programmi musicali e relative introduit letterarie, saranno creati appositamente per detti eventi in modo originale, coerente ed evocativo degli stessi. Obiettivo quindi un’esperienza immersiva e sensoriale. Non meno importante la mission di richiamare pubblico da altre città e province come già nelle scorse edizioni.

La presentazione dell’edizione di quest’anno è avvenuta oggi alla Ricci Oddi: presenti l’assessore alla cultura Christian Fiazza, la direttrice della Galleria Lucia Pini, la presidente dell’associazione “I parchi della musica” e direttrice artistica della rassegna Francesca Rossi Del Monte e Serafino Tedesi, presidente dell’associazione Infonote.

IL PROGRAMMA COMPLETO