“Così esaudisco i desideri dei cantanti”: la piacentina che trucca Antonacci e Baglioni

Il più gentile? “Claudio Baglioni, senza dubbio. È premuroso e cordiale”. I più ostici? “I cantanti giovani, che hanno mille pretese e poco rispetto”. Così l’estetista piacentina Eleonora Savini, titolare di uno studio a San Nicolò, conosce le sfumature delle celebrità attraverso matite, rossetti, pennelli, mascara e non solo. Da alcuni mesi, infatti, la professionista lavora anche come truccatrice nel mondo dello spettacolo, grazie a un percorso di formazione intrapreso con l’accademia di Paolo Demaria ad Alessandria. “Nei giorni scorsi – racconta Savini – ho preso parte al video di “Fatti rimandare dalla mamma” con Gianni Morandi e Sangiovanni, ovviamente nel dietro le quinte…”. Perché, forse qualcuno non lo sa, anche i cantati uomini – e non solo le donne – vengono truccati con scrupolo e attenzione. “Bisogna dare al viso un aspetto naturale – spiega l’estetista – ben abbinato alle luci”. Ecco l’intervista a cura di Thomas Trenchi.

