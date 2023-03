Dalla corriera della protesta a Mareto agli anni Duemila nel podcast “140 anni di Libertà”

La gente di Mareto è in protesta. La corriera arriva solo fino a Farini, non più in paese. Il cronista Gianfranco Scognamiglio decide allora di salire lui sul mezzo e portarlo tra gli applausi fino in paese. Sono storie di autentica passione giornalistica quelle tratteggiate dalle interviste di Elisa Malacalza nella sesta puntata della serie di podcast dedicati ai 140 anni di Libertà.

Il focus questa volta è sugli anni Duemila e i fatti più curiosi di città e provincia, dalla Conca di Isola Serafini alla statua di Sant’Antonino fino al torneo di morra per salvare gli alberi di Cassimoreno. Ma il racconto viene intervallato dalle voci dei ricordi di chi vive questa redazione senza tempo: Gaetano Rizzuto, che diventò direttore di Libertà proprio nel 2000, Pier Carlo Marcoccia, oggi vicecaporedattore, Enrico Marcotti, vicecaposervizio della redazione Provincia e critico teatrale (imperdibili qui i suoi consigli di stile), il fotografo e giornalista Pietro Zangrandi, il rotativista Massimo Corti. Chiude l’ascolto la lettura dell’attore Daniele Righi di uno stralcio di Libertà del 27 gennaio 1883.

Editing e sound design di Matteo Capra.

LA SERIE DI PODCAST “140 ANNI DI LIBERTA’”