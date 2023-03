Oscar, il miglior corto è animato da una piacentina: “Così ho dato vita alle linee”

“Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” è il miglior cortometraggio d’animazione premiato nella notte degli Oscar 2023. E il merito va anche a una piacentina: Beatrice Borghini, illustratrice e artista, che si è occupata di animare le linee di inchiostro dei personaggi dando il look finale al prodotto. “Il film – spiega – ha ricevuto un premio Bafta, quattro Annie Awards e, ora, un Oscar come miglior cortometraggio d’animazione”. Borghini, nata e cresciuta a Piacenza, ha studiato design al politecnico di Milano, dopodiché ha approfondito il mondo dell’animazione in Inghilterra dove vive e lavora come designer, illustratrice e animatrice. Ecco l’intervista del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

