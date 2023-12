Il corto “War is Over!” vola verso gli Oscar. Il creatore di personaggi è Max Narciso

Atterrato a Malpensa da Los Angeles, il character creator Max Narciso, da anni nell’Olimpo dei creatori di personaggi per Netflix, ha trascorso il Natale a Piacenza con la famiglia della moglie, che si chiama Elenia Tinelli e lavora invece come veterinaria dei vip a Santa Monica.

Un brindisi a Natale, tra i parenti di Grazzano, Niviano e città, giusto il tempo per chiedere a Narciso come ci si senta ad essere l’unico italiano di un corto d’animazione entrato nella galassia dei quindici papabili per l’Oscar.

Parliamo di “War is Over!” nato dalla volontà di Sean Ono Lennon, il figlio dell’epico John, di realizzare un video musicale per una delle canzoni da playlist di ogni tempo più famose dei suoi genitori, Happy Xmas. Così è nato il corto di 11 minuti presentato a Los Angeles.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ