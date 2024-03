Al piacentino d’adozione Max Narciso l’Oscar per il corto “War is Over!”

C’è anche un piacentino d’adozione tra i vincitori del premio Oscar. E’ Massimiliano Narciso, il character designer di War is over – inspired by the music of John & Yoko, che si è portato a casa la statuetta per il miglior cortometraggio di animazione, nato dalla volontà di Sean Ono Lennon, il figlio di John Lennon e Yoko Ono, di realizzare un video musicale per una delle canzoni da playlist di ogni tempo più famose dei suoi genitori, Happy Xmas. Narciso è rimasto in platea quando sono saliti a ritirare il premio i suoi compagni in questa piccola grande impresa di 11 minuti. Lo riporta l’agenzia Ansa.

“Il miglior festeggiamento sarà dormire a lungo e sereno, dopo aver letto i messaggi d’affetto che mi stanno arrivando dall’Italia. È lì che ho studiato, lì c’è la gente che mi ha visto crescere – ha raccontato ai giornalisti il vincitore, che lavora a Netflix come character director e vive a Los Angeles con la moglie e il figlio Giacomo -. A chi si affaccia a questo lavoro voglio dire che Hollywood mi ha portato qui stasera, ma io sono arrivato formato dall’Italia. Non c’è bisogno di andarsene per lavorare bene”.