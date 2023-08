Concorto film festival: saranno 41 i film in gara per l’Asino d’oro

La 22esima edizione del Concorto film festival è pronta a sorprendere e a emozionare durante otto giorni di cinema nella meravigliosa cornice del parco Raggio di Pontenure.

Concorto è ormai stabilmente riconosciuto come uno dei più importanti e storici appuntamenti del settore a livello continentale. Saranno 41 quest’anno i film nella selezione ufficiale che competeranno per l’Asino d’Oro a fronte di oltre 2300 candidature pervenute, 25 i paesi rappresentati e 21 le registe donne, 28 le anteprime nazionali (fiori all’occhiello i corti vincitori di Cannes, Berlinale e Sundance), 73 i film fuori concorso per 8 sezioni off, 3 concerti (tra cui quello di Daniela Pes, fresca vincitrice del Premio Tenco) e 1 sonorizzazione dal vivo, 1 mostra dedicata all’arte irregolare, 2 giorni di Industry Days internazionali del cortometraggio e 2 workshop di cinema.

Un cartellone ricchissimo spalmato lungo otto giornate. “Parlare di presente, di immagini che raccontano di un mondo in continua mutazione. È questo l’obiettivo che Concorto Film Festival si dà ogni edizione, come una sfera stroboscopica delle sfaccettature di questo contemporaneo pieno di incongruenze e incertezze. Un viaggio che proponiamo agli spettatori da ventidue anni, fatto di colori, gioie, fallimenti e crescite. Film dei maggiori talenti del cinema breve di oggi, oltre che promesse per il cinema di domani” sottolinea Simone Bardoni, co-direttore artistico del Festival. Alle sue parole fanno eco quelle della co-direttrice artistica Claudia Praolini: “Concorto Film Festival è un momento di diffusione culturale messo a disposizione del nostro territorio, di tutte e tutti coloro che amano un cinema nuovo, innovativo, multiculturale. È un’occasione di aggregazione soprattutto per le nuove generazioni che cercano un intrattenimento non banale che possa offrire spunti di riflessione sulla realtà che ci circonda. Concorto è inoltre un esempio di evento culturale davvero partecipato e condiviso, un’opportunità speciale per ragazze e ragazzi di partecipare ogni anno alla realizzazione di un festival internazionale e conoscere giovani autrici ed autori che arrivano da tutto il mondo”.